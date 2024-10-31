аккаунт Дональда Туска в соцсети Х Польша начала строительство стены на своей восточной границе с Россией, сообщил 31 октября премьер-министр страны Дональд Туск.
Польша начала возведение стены на границе с Россией
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Когда собаке делать не хера, она под хвостом у себя вылизывает! Интересно, как стена на границе Пщекии защитит пшеков от "Тополя М" или "Сармата", или хотя бы от "Искандера"? А пшекам можно только пожелать успехов в их нелегком деле!
Ответить
12 час.
Ли
Людмила ивановна
Нравятся мне эти евро долбо*бы. Россия ни на кого не собирается нападать, а они уже тратят миллионы бабла, на стены, на заборы. Лучше бы на развитие промышленности потратили или на социальные нужды.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии