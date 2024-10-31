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Польша начала возведение стены на границе с Россией

Польша начала возведение стены на границе с Россией

аккаунт Дональда Туска в соцсети Х Польша начала строительство стены на своей восточной границе с Россией, сообщил 31 октября премьер-министр страны Дональд Туск.

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Комментарии
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АндрейБорков
Когда собаке делать не хера, она под хвостом у себя вылизывает! Интересно, как стена на границе Пщекии защитит пшеков от &quot;Тополя М&quot; или &quot;Сармата&quot;, или хотя бы от &quot;Искандера&quot;? А пшекам можно только пожелать успехов в их нелегком деле!
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12 час.
Ли
Людмила ивановна
Нравятся мне эти евро долбо*бы. Россия ни на кого не собирается нападать, а они уже тратят миллионы бабла, на стены, на заборы. Лучше бы на развитие промышленности потратили или на социальные нужды.
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6 час.

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