Польша начала возведение стены на границе с Россией

АндрейБорков

Когда собаке делать не хера, она под хвостом у себя вылизывает! Интересно, как стена на границе Пщекии защитит пшеков от "Тополя М" или "Сармата", или хотя бы от "Искандера"? А пшекам можно только пожелать успехов в их нелегком деле!