3 и 4 ноября — фестиваль «Хлебный колос — золото России» на ВДНХ

фото: vdnh.ru На Главной выставке страны 3 и 4 ноября пройдут бесплатные экскурсии, приуроченные ко Дню народного единства, а также фестиваль хлеба «Хлебный колос — золото России», где гости узнают об истории создания русского хлеба и смогут изготовить его по оригинальным рецептам.