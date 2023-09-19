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Чемпион мира по вольной борьбе Айтмухан о историческом достижении: «Теперь моя цель – завоевание медалей на Олимпийских играх»

Ризабек Айтмухан (92 кг) стал первым чемпионом мира по вольной борьбе в истории Казахстана. В финале наш 19-летний соотечественник со счетом 5:2 победил борца из Азербайджана Османа Нурмагомедова.

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