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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Гармоничные дома». Как должен застраиваться курортный Крым?

«Гармоничные дома». Как должен застраиваться курортный Крым?

В Крыму необходимо разработать рекомендации по застройке курортных территорий, которыми запрещалось бы возведение высотных объектов, с протяженностью вдоль моря, что разрушает структуру и природность крымского ландшафта.

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