«Может взорваться»: Басурин описал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе развивается таким образом, когда что-то «может взорваться», но горячая фаза еще не началась, заявил заместитель командующего корпусом минобороны Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии