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Народные Новости России

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«Может взорваться»: Басурин описал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе

«Может взорваться»: Басурин описал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе развивается таким образом, когда что-то «может взорваться», но горячая фаза еще не началась, заявил заместитель командующего корпусом минобороны Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

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