"Янки, гоу хоум из Нигера": После сближения с Россией страна разорвала военное сотрудничество с США

Правительство Нигера 16 марта денонсировало соглашение, разрешавшее представителям Министерства обороны США находиться на территории страны, сообщил в субботу официальный представитель властей, полковник-майор Амаду Абдраман.
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