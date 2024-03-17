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"Янки, гоу хоум из Нигера": После сближения с Россией страна разорвала военное сотрудничество с США

"Янки, гоу хоум из Нигера": После сближения с Россией страна разорвала военное сотрудничество с США

Правительство Нигера 16 марта денонсировало соглашение, разрешавшее представителям Министерства обороны США находиться на территории страны, сообщил в субботу официальный представитель властей, полковник-майор Амаду Абдраман.

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