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«Даллас» обыграл «Баффало» (4:0) в гостевом матче. Рантанен набрал 1+3, Эттинджер сделал 2-й шатаут подряд

« Даллас » обыграл « Баффало » (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ .  Техасцы вышли на 50% набранных очков в сезоне – 2 победы после 2 поражений на старте.

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