"Ведомости": неисполнение полномочий без денег не будет грозить чиновникам штрафами

Министерство юстиции Российской Федерации разработало поправки, которые предполагают отмену штрафа региональным и муниципальным чиновникам за неисполнение переданных государственных полномочий, если на их реализацию не выделено денег.
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