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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасенко – 4-й россиянин в истории НХЛ с 5+ голами в финалах Кубка Стэнли

Форвард «Флориды» отличился в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Ойлерс» (1:8, 3-1). На счету россиянина стало 9 (5+4) очков в 21 игре в текущем плей-офф при полезности «+5».

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