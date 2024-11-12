Премьер Чехии после разговора с Трампом отметил сложность решения по Украине

Чешский премьер Петр Фиала, комментируя свой недавний телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, заявил журналистам, что все понимают, что разрешение конфликта на Украине не будет простым.
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