Кардиолог Ломакин назвал категории людей с повышенным риском тромбоза

Главный кардиолог Управления делами президента РФ Никита Ломакин рассказал в беседе с «Пятым каналом», что тромбоз может развиваться без боли и выраженных симптомов, а повышенному риску подвержены люди после операций, пациенты с онкологическими заболеваниями и те, кто ведёт малоподвижный образ жизни.