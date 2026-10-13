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Аргументы и Факты

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Кардиолог Ломакин назвал категории людей с повышенным риском тромбоза

Кардиолог Ломакин назвал категории людей с повышенным риском тромбоза

Главный кардиолог Управления делами президента РФ Никита Ломакин рассказал в беседе с «Пятым каналом», что тромбоз может развиваться без боли и выраженных симптомов, а повышенному риску подвержены люди после операций, пациенты с онкологическими заболеваниями и те, кто ведёт малоподвижный образ жизни.

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