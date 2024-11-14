«Твари, засуньте себе в зад*** свой Новый Париж»: украинцы высмеяли дерусификацию сел

Несмотря на то что в украинском бюджете на этот год вообще не предусмотрено средств на ремонт дорог и другой инфраструктуры для населённых пунктов, власти незалежной все же находят время и средства для «героической борьбы с главным врагом нации», а именно старыми названиями населённых пунктов.