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«Твари, засуньте себе в зад*** свой Новый Париж»: украинцы высмеяли дерусификацию сел

«Твари, засуньте себе в зад*** свой Новый Париж»: украинцы высмеяли дерусификацию сел

Несмотря на то что в украинском бюджете на этот год вообще не предусмотрено средств на ремонт дорог и другой инфраструктуры для населённых пунктов, власти незалежной все же находят время и средства для «героической борьбы с главным врагом нации», а именно старыми названиями населённых пунктов.

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
Сельцо Новая Дупа и всё население ходит в кружевных трусиках на выпуск. На груди и спине, что бы было понятно, латниницей надпись - ГЕЙРОПЭЭЦЬ
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