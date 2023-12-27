Грабитель с обрезом ворвался в банк в Екатеринбурге

Мужчина с оружием попытался ограбить российский банк в Екатеринбурге: грабитель с обрезом ворвался в в отделение «Россельхозбанка» на улице Чайковского, выстрелил в потолок и сбежал, сообщает “Московский комсомолец”.
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