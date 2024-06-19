Мужчин называют гениальными чаще, чем женщин

Люди по всему миру склонны приписывать гениальность мужчинам, хотя сами они в этом не признаются. К такому выводу пришли ученые из США, проведя исследование, о результатах которого сообщает журнал Journal of Experimental Social Psychology.
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