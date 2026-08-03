Блокада моря и переустройство региона. Хуситы вступают в игру

Как отмечает венская Kurier, экономические последствия войны с Ираном уже давно ощущаются далеко за пределами Ближнего Востока – в виде роста цен на бензин и сбоев в цепочках поставок для европейской и азиатской промышленности.
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