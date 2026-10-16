Можно ли обойти арбитражную оговорку, предъявив иск к аффилированным лицам контрагента или квалифицировав спор как корпоративный либо связанный с нарушением антимонопольного законодательства или недобросовестной конкуренцией? В деле A & Ors v Z [2026] HKCFI 5453 суд Гонконга рассмотрел пределы такой процессуальной стратегии.
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