Вениамин Смехов отказался от звания Народного артиста, сбежал в Израиль, а сам продолжает работать в Театре Наций

Вениамин Смехов не боится вещать против России, при этом зарабатывает он также на Родине. Известный актер Вениамин Смехов продолжает творить в современной России, при этом регулярно критикует Родину и называет власть ничтожной.
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