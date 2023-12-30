Вениамин Смехов отказался от звания Народного артиста, сбежал в Израиль, а сам продолжает работать в Театре Наций

Гарий Щерба

Ну вот СКАЖИТЕ мне , а НА Х.... эта ТВАРЬ ВООБЩЕ НУЖНА РОССИИ...??? Сиди уж в Израиле ,да и ВЯКАЙ ОТТУДА.. СЛАБА в РОССИИ ВЛАСТЬ , так как ЛЮСТРАЦИЯ НУЖНА на ВСЕХ УРРВНЯХ , от А до Я ....!!!!!!!!!!!!!