TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

709 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Ну вот  СКАЖИТЕ  мне , а  НА Х....  эта  ТВАРЬ ВООБЩЕ НУЖНА РОССИИ...??? Сиди уж в Израиле ,да и  ВЯКАЙ ОТТУДА..  СЛА...Вениамин Смехов о...
  • Ирина Галивец
    Хорошо сказали!Иван Ургант и Вер...
  • Nana Абраменко
    пасвудник старый, чего молчал  при СССР???????????????????Вениамин Смехов о...

Вениамин Смехов отказался от звания Народного артиста, сбежал в Израиль, а сам продолжает работать в Театре Наций

Вениамин Смехов отказался от звания Народного артиста, сбежал в Израиль, а сам продолжает работать в Театре Наций

Вениамин Смехов не боится вещать против России, при этом зарабатывает он также на Родине.  Известный актер Вениамин Смехов продолжает творить в современной России, при этом регулярно критикует Родину и называет власть ничтожной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Сысоев
Крышевателей иноагентов во власти пруд пруди. Работы здесь непочатый край, необходим современный СМЕРШ.
Ответить
6 час.
Nana Абраменко
пасвудник старый, чего молчал  при СССР???????????????????
Ответить
2 час.
Гарий Щерба
Ну вот  СКАЖИТЕ  мне , а  НА Х....  эта  ТВАРЬ ВООБЩЕ НУЖНА РОССИИ...??? Сиди уж в Израиле ,да и  ВЯКАЙ ОТТУДА..  СЛАБА в  РОССИИ ВЛАСТЬ ,  так как ЛЮСТРАЦИЯ НУЖНА  на  ВСЕХ УРРВНЯХ , от А до Я ....!!!!!!!!!!!!!
Ответить
48 мин.

Картина дня

наверх