Когда речь заходит о сбережениях, мы привыкли оценивать доходность вклада как некую автономную величину: ставка, срок, сумма процентов — и всё, картина ясна.
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