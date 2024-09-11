Почему у них получается и почему они должны исчезнуть

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Sergey Ivanov

«Вот, собственно, почему Украина и украинство должны исчезнуть с карт, из истории и даже из учебников, и быть лишь в качестве упоминания античеловечных явлений наряду с упомянутыми выше именами. А после этого нам, если конечно хотим выжить, придётся разбираться с англосаксами. Раз и навсегда, ибо лучше поздно, чем никогда.» Классно выступил автор! А вот скажите, чем он лучше тех самых фашистов- нацистов- евгеников, с которыми предлагает сразиться? Ну, допустим. Допустим, победили мы Украину. Дошли до Лиссабона. Омыли сапоги в Атлантическом океане. И оставили позади себя голую пустыню, на которой лет 300 не будет расти даже крапива.... Вам не приходит в голову, что автор предлагает нам действовать ровно теми же методами, какими всегда действовали англосаксы? Вам не приходит в голову, что украинцы- такие же люди, как и мы? И эти люди точно так же имеют право на жизнь? И не только на жизнь! Они осознали себя как отдельная нация. Со своим языком- да, смешным, примитивным- языком хутора и хлева- но все же своим! И обычаи у них свои. Есть и зачатки своей культуры. Да, тоже примитивной- но не будем забывать, что украинский народ- очень молодой народ, который отпочковался от общего славянского корня совсем недавно- всего- то лет 100 назад. А до этого не было ни Украины, ни украинской нации. Потому, что само название «Украина»- это не название страны. Это топоним, означающий «окраина». То есть, окраина Российской империи. И украинцы тогда не были народом, а были в основной массе беглыми русскими крестьянами, сбежавшими на свободные земли от гнета помещиков. А до этого украинский народ был просто одной из русских народностей, которых в самой России немало. Возьмите хотя бы поморов. Вот у них тоже есть свои обычаи и даже свой язык- диалект русского. Беглую речь не сразу и поймешь! Вот они- тоже унтерменши? Не двинуть ли нам на Архангельск? Дорогой читатель! Пойми простую мысль: Фашизм нельзя уничтожить фашистскими методами. Уже хотя бы потому, что фашизм воспроизведется в вас самих. Но что делать с западенцами, которые всю свою историю люто ненавидели Россию и русских и где и зародилась бандеровщина? Мой ответ- НИЧЕГО! Просто отгородиться от них и предоставить их самим себе. Самостийными они будут недолго. Их сожрет европейская гиена. Забавно, но гарантом существования украинской нации был как раз русский народ и Россия! Оборвав связи с Россией и русской культурой, украинцы подписали своей нации смертный приговор. А поэтому задачей этой войны должна стать оккупация земель, населенных русскими и которые исторически и были русскими. А потом- аннексия и включение в состав России. А вот туда, где нас не ждут- лучше не лезть! Мы выиграем гораздо больше, если ресурсы страны направим не на истребление бандеровских банд (хотя, на мой взгляд, они вполне это заслуживают!), а на развитие собственной страны и собственной экономики. И пусть нам завидует весь мир! Пусть завидует высочайшему уровню жизни. Сильной экономике. Мощным социальным гарантиям. А атомная дубина пусть постоит в углу. Но так, чтобы ее все видели!