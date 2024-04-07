МЧС РФ: важно не допустить рост цен на продукты в районах подтоплений Оренбуржья

Глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС призвал не допустить рост цен на продукты в районах подтоплений в Оренбургской области, а также приостановить продажу алкогольных напитков.
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