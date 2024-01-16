Можем ли мы заселить Космос, и стоит ли нам?

Существует множество убедительных аргументов в пользу того, что нам нужно осваивать космос. Чтобы сохранить окружающую среду, чтобы стать более мудрым видом, чтобы положить конец войне, покончить с бедностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии