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История России

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Можем ли мы заселить Космос, и стоит ли нам?

Можем ли мы заселить Космос, и стоит ли нам?

  Существует множество убедительных аргументов в пользу того, что нам нужно осваивать космос. Чтобы сохранить окружающую среду, чтобы стать более мудрым видом, чтобы положить конец войне, покончить с бедностью.

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