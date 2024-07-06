КНДР является современной страной, а не ужасом для человечества — Кургинян

Российские либералы долго рисовали Северную Корею как загибающуюся страну, являющуюся ужасом для человечества, но на самом деле это современное быстро развивающееся государство, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 29 июня в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».