Почему засудили российскую гимнастку в Токио

Одесский анекдот: «Послушай, а что бы ты делал, если бы был царём?» «Я бы себе ещё немножко шил!» Послушайте, а это ничего, что главный тренер сборной России по художественной гимнастике является главным спонсором сборной Израиля по этому же виду спорта? Ещё немножко шьёт на стороне, подхалтуривая ради спортивного интереса? По поводу того, что в Токио засудили нашу Аверину, примечательно то, что именно главный тренер сборной России Ирина Винер, вместе с со своим в прямом смысле дорогим супругом - Алишером Усмановым, является главным спонсором федерации художественной гимнастики Израиля.