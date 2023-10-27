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Китай выступил за диалог между Палестиной и Израилем

Китай выступил за диалог между Палестиной и Израилем

Единственным способом урегулировать палестино-израильский конфликт является возвращение к переговорам по созданию двух государств, только так можно остановить регулярные обострения в регионе, заявил спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь.

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