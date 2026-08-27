МИД России объявил персоной нон грата дипломата посольства Румынии

МИД России объявил персоной нон грата румынского дипломата. В МИДе назвали эту меру ответом на ранее принятое румынской стороной «ничем не мотивированное» решение объявить персоной нон грата сотрудника посольства России в Бухаресте.
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