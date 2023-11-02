Началось судебное разбирательство по делу Андронаки

30 октября состоялось новое заседание суда по уголовному делу против Владимира Андронаки, в ходе которого было начато судебное разбирательство и изложено обвинение, сформулированное в обвинительном заключении.
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