В Госдуме хотят упростить присвоение звания «Ветерана труда» для части граждан

Части граждан России станет проще получить звание ветерана труда.Глава комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества Яна Лантратова выступила с предложением упростить процесс получения звания «Ветеран труда».
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