В Петербурге в массовом ДТП погибла беременная женщина

Беременная женщина погибла в результате массовой аварии с четырьмя автомобилями на 64-м километре внешнего кольца КАД в Петербурге, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленинградской […].
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