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Царьград

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ВТБ откроет реабилитационный центр для медведей на Камчатке в 2027

ВТБ откроет реабилитационный центр для медведей на Камчатке в 2027

В 2027 году на Камчатке откроется центр реабилитации диких животных. Проект реализуется ВТБ и Фондом защитников природы.

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