Разбор полетов в ООН: урок для Трампа и китайская пасхалка для русских

В статье почему-то нет анализа ПОЧЕМУ те, кто был против решения в пользу украины, а это очень важно т.к. в решении так замаскировали суть, что не все поняли и просто проголосовали.

Семен Демин

Для России вся беда в том, что она по-прежнему является всего лишь ресурсной базой для запада и для востока. Поэтому с ней мало кто считается. И так будет всегда, пока в РФ правят олигархи, интересы которых превыше всего. Из-за них мы потеряли в войне на Украине сотни тысяч людей, огромные материальные ценности, а вот что приобрели - это под вопросом. Зато задружили со своим извечный врагом США. И теперь наши олигархи и чиновники опять сядут на трубу и забудут про импортозамещение, про развитие экономики, про Россию