Политнавигатор Такого цирка с конями Генассамблея ООН давно не видела. Нервное ожидание итогов голосования за ставшие скандальными проекты резолюций Генассамблеи ООН, посвященные третьей годовщине начала войны на Украине завершилось еще более громким скандалом: Евроколхоз «сделал» Трампа в ООН.
Разбор полетов в ООН: урок для Трампа и китайская пасхалка для русских
Комментарии
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Samarium
Еще один показательный пример того, что надо ВСЕГДА и во ВСЕМ блюсти в первую очередь интересы СВОЕЙ страны....все остальное, вторично и третично ( дружба-дружбой, а семечки лузгать врозь)....
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16 час.
Людмила Лиханова
В статье почему-то нет анализа ПОЧЕМУ те, кто был против решения в пользу украины, а это очень важно т.к. в решении так замаскировали суть, что не все поняли и просто проголосовали.
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12 час.
Семен Демин
Для России вся беда в том, что она по-прежнему является всего лишь ресурсной базой для запада и для востока. Поэтому с ней мало кто считается. И так будет всегда, пока в РФ правят олигархи, интересы которых превыше всего. Из-за них мы потеряли в войне на Украине сотни тысяч людей, огромные материальные ценности, а вот что приобрели - это под вопросом. Зато задружили со своим извечный врагом США. И теперь наши олигархи и чиновники опять сядут на трубу и забудут про импортозамещение, про развитие экономики, про Россию
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3 час.
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