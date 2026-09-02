Собянин рассказал о развитии диспетчерского центра московского транспорта

РИА Новости/Михаил Воскресенский После открытия второго здания Единого диспетчерского центра «Московский транспорт» комплекс станет крупнейшим в Европе центром управления всем городским транспортом, заявил мэр Сергей Собянин в мессенджере "Макс".
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