Ошибки девушек на первом свидании

Как правило перед свиданием нервничают мужчины. Они хотят не ударить в грязь лицом, показать себя с лучшей стороны, соответствовать критериям общепринятой нормальности, продемонстрировать превосходство над другими представителями сильного пола.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии