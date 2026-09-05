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Антифашист

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В Киеве гражданин взорвал себя посреди улицы гранатой, пострадали еще трое человек

В Киеве гражданин взорвал себя посреди улицы гранатой, пострадали еще трое человек

В украинской столице накануне поздно вечером появились сообщения, что в Святошинском районе мужчина взорвал гранату прямо на улице.

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