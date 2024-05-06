Макс Ферстаппен: Победа без сейфти-кара? Если бы у бабушки были шары, она была бы дедушкой

Макс Ферстаппен: Победа без сейфти-кара? Если бы у бабушки были шары, она была бы дедушкойGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен «философски» ответил на вопрос, победил бы он на Гран При Майами, если бы не выехал автомобиль безопасности.