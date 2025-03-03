Аналитик Фёдоров: в ЕС нет единства по вопросу поддержки Украины

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил в беседе с RT, что ряд стран Европы готовы продолжать поддержку Украины политически, но в военном плане без США это будет сделать тяжело.
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