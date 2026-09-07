Соскин: Зеленский словами о Донбассе сорвал мирные инициативы США

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в эфире своего YouTube-канала, что президент Украины Владимир Зеленский сорвал мирные инициативы, вновь заявив об отказе отдать Донбасс на встрече с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.