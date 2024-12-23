Многоженство в России отменяется

ninikooo Митусова

Каким будет следующее его предложение? То ему вынь да положь 50 мечетей в России, по по 4 жены каждому кишлачнику, что дальше?! Пусть сиди на попе ровно со своими инициативами, в России они не будут устанавливать свои порядки - пусть даже не мечтают, пусть сидят тихо, как мышки под веником, иначе огребут так, что мало не покажется.