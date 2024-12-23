Духовное управление мусульман отозвало фетву, разрешающую религиозное многоженство. Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что российские мусульмане могут иметь до четырех жён, если их супруги будут на равных правах получать от мужа равное внимание и финансовое обеспечение.
Многоженство в России отменяется
Комментарии
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n
nyha
этого муфтия ..предложившего такой вариант ЛБГТ на пожизненное...пока не поздно..
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17 час.
Регина Толстоброва
муфтия надо наказать.
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7 час.
ninikooo Митусова
Каким будет следующее его предложение? То ему вынь да положь 50 мечетей в России, по по 4 жены каждому кишлачнику, что дальше?! Пусть сиди на попе ровно со своими инициативами, в России они не будут устанавливать свои порядки - пусть даже не мечтают, пусть сидят тихо, как мышки под веником, иначе огребут так, что мало не покажется.
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4 час.
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