Госдума рассмотрит закнопроект об уголовном преследовании россиян за рубежом

В Госдуму внесен законопрект об уголовном преследовании россиян, которые находятся за рубежом. Авторы документа предлагают наделить Генпрокуратуру полномочиями направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности совершивших преступления граждан России.
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