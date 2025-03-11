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Минобороны сообщило о крупнейшей беспилотной атаке, сбито 337 дронов

Минобороны сообщило о крупнейшей беспилотной атаке, сбито 337 дронов

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотных летательных аппарата, 91 их них был ликвидирован над территорией Московской области<strong>В ночь на 11 марта силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотных летательных аппарата, 91 их них был ликвидирован над территорией Московской области, <a href="https://t.

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