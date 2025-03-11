Минобороны сообщило о крупнейшей беспилотной атаке, сбито 337 дронов

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотных летательных аппарата, 91 их них был ликвидирован над территорией Московской области<strong>В ночь на 11 марта силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотных летательных аппарата, 91 их них был ликвидирован над территорией Московской области, <a href="https://t.