Раскрыты серьезные последствия листания ленты соцсетей перед сном

Синий свет экрана подавляет выработку мелатонина, а поток информации перевозбуждает нервную систему Врач-сомнолог Павел Кудинов предупредил в беседе с "Абзацем" о том, что постоянное просматривание социальных сетей и новостных лент перед сном может стать причиной бессонницы.