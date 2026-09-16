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Дарио Витале назначен креативным директором Emporio Armani

Emporio Armani получил нового креативного директора. Им стал итальянский дизайнер Дарио Витале, ранее возглавлявший дизайн Miu Miu и Versace.

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