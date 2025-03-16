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Царьград

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США могут потратить 50 лет на строительство 48 ледоколов: перспективы и вызовы

США могут потратить 50 лет на строительство 48 ледоколов: перспективы и вызовы

Соединённые Штаты планируют построить 48 ледоколов, что может занять до 50 лет. Президент Трамп напоминает о важности Арктики, но эксперты указывают на инфраструктурные ограничения и замедленное развитие судостроения в стране.

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