Эксперт проекта «Цифровые СНТ» Мезенцев: уборка мусора поможет защитить загородный участок от пожара

Синоптики обещают засушливое лето, в связи с этим возрастает риск пожара в коттеджных поселках. Своевременная уборка сухой травы и мусора обезопасит участок от возгорания, сообщил директор департамента недвижимости проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев в эфире радио Sputnik.