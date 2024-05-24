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Эксперт проекта «Цифровые СНТ» Мезенцев: уборка мусора поможет защитить загородный участок от пожара

Синоптики обещают засушливое лето, в связи с этим возрастает риск пожара в коттеджных поселках. Своевременная уборка сухой травы и мусора обезопасит участок от возгорания, сообщил директор департамента недвижимости проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев в эфире радио Sputnik.

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