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В магазине «Светофор» в Адыгее продавали просроченную, неизвестного происхождения продукцию

В магазине «Светофор» в Адыгее продавали просроченную, неизвестного происхождения продукцию

В магазине «Светофор» в Адыгее продавали просроченную, неизвестного происхождения продукциюВ Адыгее в шести магазинах «Светофор» нашли продукцию с истекшим сроком годности, без маркировки, с порванной упаковкой и с другими нарушениями.

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