Ненад Димитриевич близок к переходу в «Партизан»

По информации BuzzSport, баскетболист близок к подписанию двухлетнего контракта с «Партизаном». В прошедшем сезоне Евролиги Димитриевич (27 лет, 190 см) набирал в среднем 7,6 очка и 2,9 передачи, а в чемпионате Италии – 8,2 очка и 4,1 передачи.