Китай строит гигантский завод по производству чипов, управляемый ускорителем частиц

Россиянин

А я думаю, китайцы справятся. И мы справимся тоже. Возрождают заброшенный при СССР ускоритель частиц для литографии. Ведь были времена, СССР шел нос к носу с американцами по технологиям. Те кто говорит что СССР отсталый был, или недоумок, или он не жил в СССР. Не родился еще.