МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 982 подписчика

Китай строит гигантский завод по производству чипов, управляемый ускорителем частиц

Китай строит гигантский завод по производству чипов, управляемый ускорителем частиц

2,5K прочитали Позволит ли это вырваться из «удушающего захвата» США — большой вопрос Вторую неделю в китайском Интернете взахлеб обсуждают сенсационную новость о прорыве китайских ученых в разработке источника сверхглубокого ультрафиолета для фотолитографии — ключевого процесса изготовления полупроводников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Россиянин
А я думаю, китайцы справятся. И мы справимся тоже. Возрождают заброшенный при СССР ускоритель частиц для литографии. Ведь были времена, СССР шел нос к носу с американцами по технологиям. Те кто говорит что СССР отсталый был, или недоумок, или он не жил в СССР. Не родился еще.
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх