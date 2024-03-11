Китай строит гигантский завод по производству чипов, управляемый ускорителем частиц

2,5K прочитали Позволит ли это вырваться из «удушающего захвата» США — большой вопрос Вторую неделю в китайском Интернете взахлеб обсуждают сенсационную новость о прорыве китайских ученых в разработке источника сверхглубокого ультрафиолета для фотолитографии — ключевого процесса изготовления полупроводников.
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