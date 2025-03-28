В МВД предупредили о новой схеме мошенников со взломом аккаунта на "Госуслугах"

Телефонные мошенники начали похищать деньги пожилых людей под видом работников Пенсионного фонда. Злоумышленники сообщают по телефону о якобы взломе аккаунта на портале «Госуслуг», передает ТАСС со ссылкой на МВД.
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