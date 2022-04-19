Замруководителя администрации Президента РК Балаева направила письмо Токаеву в связи с ситуацией программы Artsport

Замруководителя администрации Президента РК Аида Балаева направила письмо президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву в связи с программой подушевного финансирования государственного спортивного и творческого заказа (по средствам онлайн платформы Artsport.
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