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Эндрик о 5:2 с «Сельтой»: «Было тяжело, но мы «Мадрид» и всегда стараемся победить. Никогда не сдаемся, бьемся до конца»

Форвард «Реала» отличился в игре 1/8 финала Кубка Испании. «Очень тяжелый матч. Мы вели 2:0 и пропустили два гола.

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