NYP: Трамп хочет видеть главу ФИФА Инфантино новым генсеком ООН

Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы пост генерального секретаря ООН после окончания полномочий действующего генсека Антониу Гутерриша занял президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
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